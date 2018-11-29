Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı. Oyuncularının hataları karşısında adeta çılgına dönen Terim 1 dakika bile yerinde duramadı. Bazen yedek kulübesinin yumruklayan bazen de eldivenlerini yere fırlatan Terim, 2-0'lık yenilgi sonrası oldukça üzgün göründü. İşte Fatih Terim'in maç sırasında verdiği o görüntüler...