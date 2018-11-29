Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın futbolcu 'i çıldırttı

Şampiyonlar Ligi'nde , Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise sinirlerine hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 09:31
Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Şampiyonlar Ligi'nde , Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise sinirlerine hakim olamadı.

Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Oyuncularının hataları karşısında adeta çılgına dönen Terim 1 dakika bile yerinde duramadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

Bazen yedek kulübesinin yumruklayan bazen de eldivenlerini yere fırlatan Terim, 2-0'lık yenilgi sonrası oldukça üzgün göründü.

Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı

İşte 'in maç sırasında verdiği o görüntüler...

Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı
Galatasaray'ın futbolcu Fatih Terim'i çıldırttı
BİZE ULAŞIN