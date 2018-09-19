Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi Rusya'da da ses getirdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi Rusya'da da ses getirdi. LOKOMOTIV, BÜYÜK HÜSRAN YAŞADI Lokomotiv Moskova'nın 14 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maça çıktığını vurgulayan gazeteler, Semin ve öğrencilerinin Galatasaray karşısında büyük hüsran yaşadığını yazdı. İşte o manşetler... SPORT EXPRESS: Lokomotiv, İstanbul'da yandı, bitti, kül oldu. SOV SPORT: Cehennem gibi bir başlangıç. Lokomotiv 14 yıl sonra geri döndü ama Galatasaray karşısında eridi. INTERFAX: Lokomotiv, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Galatasaray'a boyun eğdi. SPORTS.RU: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi. Enkaz haline geldi. SPORTS DAILY: Semin'in planı tutmadı. Lokomotiv, Türkiye'de kaza geçirdi.