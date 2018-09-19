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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

'ın ilk maçında Rus temsilcisi 'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi Rusya'da da ses getirdi.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:00
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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

'ın ilk maçında Rus temsilcisi 'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi Rusya'da da ses getirdi.

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

LOKOMOTIV, BÜYÜK HÜSRAN YAŞADI

'nın 14 yıl aradan sonra 'nde bir maça çıktığını vurgulayan gazeteler, Semin ve öğrencilerinin karşısında büyük hüsran yaşadığını yazdı.

İşte o manşetler...

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

SPORT EXPRESS: Lokomotiv, İstanbul'da yandı, bitti, kül oldu.

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

SOV SPORT: Cehennem gibi bir başlangıç. Lokomotiv 14 yıl sonra geri döndü ama karşısında eridi.

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

INTERFAX: Lokomotiv, 'nin ilk maçında 'a boyun eğdi.

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

SPORTS.RU: Lokomotiv, 'a yenildi. Enkaz haline geldi.

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'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi
Galatasaray'ın galibiyeti Rusya'da ses getirdi

SPORTS DAILY: Semin'in planı tutmadı. Lokomotiv, Türkiye'de kaza geçirdi.

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