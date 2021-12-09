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Haberler Galeri Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:18

Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan cimbom, bu akşam beraberlik dahi alsa lider çıkmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray'ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Lazio Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray'ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler;

Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LAZİO - GALATASARAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

MAÇA İSPANYOL HAKEM

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.

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Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, yarın oynanacak karşılaşma için bugün saat 12.00'de özel bir uçakla Roma'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar; maç öncesinde son antrenmanını, TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak.

CİCALDAU KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray’ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ASLAN AYNI TAKTİKLE

Galatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

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