UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan cimbom, bu akşam beraberlik dahi alsa lider çıkmayı garantileyecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray'ın maçı bu akşam hangi kanalda? Lazio Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Lazio Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?