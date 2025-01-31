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Haberler Galeri GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:01

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon namağlup devam ederken son hafta Ajax deplasmanında yenilgiye uğradı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. Sırada yer alarak play off turunda oynama hakkı kazandı. Lig etabını 13 puanla 14. sırada tamamlayan takım, son 16 turu için play-off oynayacak. Galatasaray'ın rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

GALATASARAY’IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılı takım dün akşam ilk mağlubiyetini alarak 14. Sıradan play off oynamaya hak kazandı. 13 puanla etabı tamamlayan takımın play off kurası sonucunda rakibi netleşiyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

GALATASARAY’IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

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GALATASARAY’IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar muhtemel rakipleri olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin bugünkü kura çekimi sonrası AZ Alkmaar ile eşleşti!

GALATASARAY’IN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti, hangi takımla?

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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