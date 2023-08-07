Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:53

Galatasaray’ın rakibi son dakika belli oldu duyurusu bekleniyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın play-off rakibi kim oldu, hangi takım?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu son dakika yanıtlanıyor. Bugün gerçekleştirilecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile play-off turundaki eşleşmeler belli olacak. 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Sloven ekibini elemesi halinde play-off turuna kalacak. Temsilcimizin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım da bugün netlik kazanacak. Eşleşmeler ve maç programı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Taraftarlar muhtemel rakipler için arama motorlarına yoğunlaşmış durumda. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte yanıtı…