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Haberler Galeri Galatasaray’ın rakibi son dakika belli oldu duyurusu bekleniyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın play-off rakibi kim oldu, hangi takım?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:53

Galatasaray’ın rakibi son dakika belli oldu duyurusu bekleniyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın play-off rakibi kim oldu, hangi takım?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu son dakika yanıtlanıyor. Bugün gerçekleştirilecek 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile play-off turundaki eşleşmeler belli olacak. 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Sloven ekibini elemesi halinde play-off turuna kalacak. Temsilcimizin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım da bugün netlik kazanacak. Eşleşmeler ve maç programı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Bu noktada Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları yanıt aramaya başladı. Taraftarlar muhtemel rakipler için arama motorlarına yoğunlaşmış durumda. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte yanıtı…

Galatasaray’ın rakibi belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Son dakika Galatasaray'ın rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Sloven ekibi NK Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalacak. Aslan'ın turu geçmesi halinde play-off turunda eşleşeceği rakip bugün canlı yayında açıklanacak. Temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu? İşte, Galatasaray'ın rakibi…

Galatasaray’ın rakibi belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları öncesi heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kura çekimi tarihi belli oldu.

Geçen sezonu rekor puanla şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Avrupa kura çekimi gündemdeki yerini aldı.

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Galatasaray’ın rakibi belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur eleme maçları öncesinde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Play-off turu kura çekimi 7 Ağustos 2023 Pazartesi bugün gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği rakibin belli olacağı kura çekimi, (TSİ) 13.00'te başlayacak.

Galatasaray’ın rakibi belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Kura çekimi UEFA.TV üzerinden yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray kura çekiminde seri başı olarak yer alacak.

Galatasaray’ın rakibi belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

Galatasaray'ın muhtemel rakibini belirleyecek kura çekimi Türkiye saati ile 13:00'te başladı. Temsilcimiz Galatasaray kuraya seri başı olarak katıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi oldu.

Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakibi Molde - Klaksvik maçı galibi oldu

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