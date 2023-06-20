Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:01

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kuralar çekilmeye başlandı. Ülkemizde sadece Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerine kalırken, üç eleme turundan sonra gruplara kalabilecek. Bu noktada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak, belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. Galatasaray ikinci turu geçerse üçüncü tura kalacakken, daha sonra play off turunu geçip gruplara kalabiliyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu 2024? İşte detaylar