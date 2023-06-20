Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:01

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kuralar çekilmeye başlandı. Ülkemizde sadece Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemelerine kalırken, üç eleme turundan sonra gruplara kalabilecek. Bu noktada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak, belli oldu mu sorusu yanıt aramakta. Galatasaray ikinci turu geçerse üçüncü tura kalacakken, daha sonra play off turunu geçip gruplara kalabiliyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu 2024? İşte detaylar

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Galatasaray'ın rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini korumakta. 2023/2024 Avrupa sezonu bugün çekilecek kuralar ile start veriyor. Geçtiğimiz sezonun finali İstanbul'da yapılırken, Avrupa'nın en büyüğü Manchester City oldu. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak? İşte detaylar

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü çekilecek.

Galatasaray'ın yer aldığı ikinci tur kura çekimiyse 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Galatasaray’ın rakibi kim oldu, belli oldu mu? 2023 – 2024 Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek. Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

SON DAKİKA