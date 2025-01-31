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Haberler Galeri Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:54

Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon namağlup devam ederken son hafta Ajax deplasmanında yenilgiye uğradı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. Sırada yer alarak play off turunda oynama hakkı kazandı. Lig etabını 13 puanla 14. sırada tamamlayan takım, son 16 turu için play-off oynayacak. Galatasaray'ın rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılı takım dün akşam ilk mağlubiyetini alarak 14. Sıradan play off oynamaya hak kazandı. 13 puanla etabı tamamlayan takımın play off kurası sonucunda rakibi netleşiyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları saat 15.00' ten itibaren çekilecek.

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Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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