Galatasaray’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.