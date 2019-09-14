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  • Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

'ın rakibi , Levante'yi zor da olsa yendi

Giriş Tarihi: 14.09.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 17:46
Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında , sahasında Levante'yi 3-2 yendi.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Karim Benzema (Dk. 25 ve 31) ve Carlos Casemiro'nun (Dk. 40) golleriyle 'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Maçın 48. dakikasında Borja Mayoral ile ilk golünü bulan Levante, 75. dakikada Gonzalo Melero ile farkı bire indirerek, skoru 3-2 yaptı.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Karşılaşmanın son dakikalarında zorlanan , buna rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Bu sonuçla puanını 8'e çıkarırken, Levante 6 puanda kaldı.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Bu arada 'in iki golüne imza atan ve bu sezonki gol sayısını 4'e yükselten Fransız futbolcu Benzema, La Liga'daki toplam gol sayısını ise 152'ye çıkardı.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid, Levante'yi zor da olsa yendi

Ayrıca 'in yeni transferleri Belçikalı Eden Hazard ve Brezilyalı Eder Militao, La Liga'daki ilk maçlarına çıktı. Teknik direktör Zinedine Zidane, Hazard ve Militao'yu 60. dakikada oyuna aldı.

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