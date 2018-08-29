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'ın yeni golcüsü belli oluyor

Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 09:56
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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Transfer süresinin bitmesine 3 gün kala Galatasaray'da deyim yerindeyse forvet enflasyonu yaşanıyor.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Cim-Bom, stoper transferini kesin olarak askıya alıp ihtiyaç halinde Ryan Donk'u bu bölgede değerlendirme kararı aldı.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda iki forvet alma kararı veren sarı-kırmızılılar için ağırlıklı pazar İngiltere.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Modeste'den sonra Niasse konusunda da Everton sorun çıkarınca Aslan, iki ismi gündemine aldı.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Bunlardan birincisi Ocak'ta da gündeme gelen Stefano Okaka.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Watford'un 29 yaşındaki İtalyan futbolcusu gelmeyi kabul etti.

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'ın yeni golcüsü belli oluyor
Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Kiralama bedeli için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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