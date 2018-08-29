Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oluyor

Transfer süresinin bitmesine 3 gün kala Galatasaray'da deyim yerindeyse forvet enflasyonu yaşanıyor. Cim-Bom, stoper transferini kesin olarak askıya alıp ihtiyaç halinde Ryan Donk'u bu bölgede değerlendirme kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda iki forvet alma kararı veren sarı-kırmızılılar için ağırlıklı pazar İngiltere. Modeste'den sonra Niasse konusunda da Everton sorun çıkarınca Aslan, iki ismi gündemine aldı. Bunlardan birincisi Ocak'ta da gündeme gelen Stefano Okaka. Watford'un 29 yaşındaki İtalyan futbolcusu gelmeyi kabul etti. Kiralama bedeli için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.