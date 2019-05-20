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  • Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası saha içindeki kutlamalarda yer alan bir isim dedikodularına neden oldu.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 12:36
Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

'ın dün akşamki şampiyonluğu hem saha içinde hem de Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

Maçın ardından sarı kırmızılı futbolcular ve aileleri sahanın içerisinde doyasıya eğlendiler.

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Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

O anlarda sahada yer alan bir isim dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

De Telegraaf gazetesinin haberine göre sezonu Hollanda Eredivisie ekiplerinden ADO Den Haag'da geçiren Nasser El Khayati, 'ın şampiyonluk kutlamalarında görüntülendi.

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

Sarı kırmızılı ekibin bir girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

NAC Breda'da Ömer Bayram ile takım arkadaşı olan El Khayati, aynı zamanda Younes Belhanda'nın vatandaşı.

Galatasaray'ın yeni transferi şampiyonluk kutlamasında!

Orta sahanın ortasında görev alan Faslı oyuncu bu sezon forma giydiği 35 maçta 20 gol 12 asistlik bir performans sergilemişti.

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