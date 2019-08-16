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'ın yeni transferi Steven Nzonzi, 'a geldi

'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi 'a geldi.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 09:30
Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi 'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan , futbolcuyu 'a getirdi.

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Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

Roma'dan yola çıkan Nzonzi, Havalimanı'ndan ülke giriş yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi

NZONZI HAKKINDA BİLGİLER

30 yaşındaki Fransız futbolcunun babası Kongolu, annesi ise Fransız.

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