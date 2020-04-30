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Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı
Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performans ile adından söz ettiren Ömer Bayram, corona virüsü (Covid-19) salgını ve kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Ömer Bayram, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maç öncesi başından geçen dikkat çekici bir olayı da anlattı.
Giriş Tarihi: 30.04.2020
18:53
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
18:53
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