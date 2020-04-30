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'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

Bu sezon formasıyla sergilediği performans ile adından söz ettiren , corona virüsü (Covid-19) salgını ve kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon 'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Ömer Bayram, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maç öncesi başından geçen dikkat çekici bir olayı da anlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 18:53
Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

Galatasaraylı futbolcu , Hollanda'da yayım yapan Voetbal'a özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları:

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Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

"HER ŞEY CORONA"

Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz.

Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde corona virüsü konuşuluyor. TV, internet, her şey corona. Bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz.

Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

"YETENEKLERİM VAR"

'da zor bir başlangıç yaptım. Seviyenin benim için yüksek olduğunu hiç düşünmedim. Yeteneklerim var, olmasa Galatasaray'a gelemezdim. Hollanda'da oynarken Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeye giderdim.

Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

Tüylerim diken diken olurdu. Benim için uzak bir hayaldi. Fakat şimdi hayal ettiğim kulüple, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyorum.

Galatasaray'ın yıldızından flaş Şampiyonlar Ligi itirafı

Modric ve Ramos ile forma değiştirebildiğim için şanslıyım. PSG maçında Verratti'nin formasını aldım. Ama evet, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alamadık.

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