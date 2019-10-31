Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi
Kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından salı gecesi
Galatasaray'da üç ismin partiye katılıp dansöz oynatmaları taraftarları kızdırdı. İşte Ryan Babel, Ryan Donk ve Mario Lemina'nın katıldığı partiyle ilgili yapılan yorumlar...
Giriş Tarihi: 31.10.2019
08:21
Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
08:32
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Lig ve Avrupa'da kötü giden, son olarak Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden
Galatasaray'da bazı oyuncuların sosyal medyaya düşen eğlence videosu taraftarları kızdırdı…
Salı gecesi yapılan bir doğum günü partisinde çekilen ve ortamda bulunanların Instagram'dan paylaştığı görüntülerde
Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina, dansöz eşliğinde eğleniyor.
Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile dikkat çekiyor.
Özellikle çocuğu ameliyat olduğu için Beşiktaş derbisinde forma giymeyen Donk'un dansözle halay çektiği anlar tepki toplarken, videoda birinin,
"Çocuğun nasıl?" dediği de duyuluyor.
DERBİDE YOK, HALAYDA VAR!
Sosyal medyayı sallayan bu video sonrası 3 oyuncuya öfke kusan Galatasaraylı taraftarlar şu yorumları yaptı:
"Bir yanda kaburgası kırık olmasına rağmen sahada savaşan Emre Belözoğlu, diğer yanda derbiyi kaybettikten sonra dansöz oynatanlar. İşte aradaki fark…"
"Donk çocuğu ameliyat olduğu için derbide değil, dansözle halayda boy gösterdi..."