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Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

Kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından salı gecesi 'da üç ismin partiye katılıp dansöz oynatmaları taraftarları kızdırdı. İşte , ve 'nın katıldığı partiyle ilgili yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:32
Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

Lig ve Avrupa'da kötü giden, son olarak Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden 'da bazı oyuncuların sosyal medyaya düşen eğlence videosu taraftarları kızdırdı…

Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

Salı gecesi yapılan bir doğum günü partisinde çekilen ve ortamda bulunanların Instagram'dan paylaştığı görüntülerde , ve , dansöz eşliğinde eğleniyor.

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Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

Bir başka görüntüde ise Donk'un elindeki nargile dikkat çekiyor.

Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

Özellikle çocuğu ameliyat olduğu için Beşiktaş derbisinde forma giymeyen Donk'un dansözle halay çektiği anlar tepki toplarken, videoda birinin, "Çocuğun nasıl?" dediği de duyuluyor.

Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

DERBİDE YOK, HALAYDA VAR!

Sosyal medyayı sallayan bu video sonrası 3 oyuncuya öfke kusan Galatasaraylı taraftarlar şu yorumları yaptı:

Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

"Bir yanda kaburgası kırık olmasına rağmen sahada savaşan Emre Belözoğlu, diğer yanda derbiyi kaybettikten sonra dansöz oynatanlar. İşte aradaki fark…"

Galatasaraylı futbolcuların çıldırtan eğlencesi

"Donk çocuğu ameliyat olduğu için derbide değil, dansözle halayda boy gösterdi..."

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