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Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. 21 yıllık tarihi seriye son vermek için sahaya çıkan Galatasaray istediğini aldı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Aslan, şampiyonluk yarışında da favori konumuna geldi. Gergin anların da yaşandığı Fenerbahçe derbisinde bir pozisyon vardı ki Galatasaraylı yıldız şoke oldu. İşte Kadıköy'de yaşananlar...