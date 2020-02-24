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Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte 'de yaşanan o an

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. 21 yıllık tarihi seriye son vermek için sahaya çıkan Galatasaray istediğini aldı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Aslan, şampiyonluk yarışında da favori konumuna geldi. Gergin anların da yaşandığı Fenerbahçe derbisinde bir pozisyon vardı ki Galatasaraylı yıldız şoke oldu. İşte Kadıköy'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 14:27
Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

'in 23. haftasında ezeli rakiplerden ile , Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Sarı-kırmızılıların 20 yıllık galibiyet hasretini 3-1'lik skorla sonlandırırken mücadelenin ev sahibi ekip adına golü Max Kruse'den gelirken, 'ın gollerini Donk, Falcao ve Onyekuru kaydetti.

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Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Her - mücadelesinde olduğu gibi bu karşılaşmada da heyecan katsayısı oldukça yüksekti. Sahada da tansiyon zaman zaman artarken mücadelede tam 11 , 3 de kırmızı kart çıktı.

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Öte yandan mücadelede birçok ilginç an da yaşanırken bazıları izleyenleri de şaşkına çevirdi. Oyunun sertleşmeye başladığı anlarda önce , Falcao ile ile ağız dalaşına girdi. Daha sonra ise mücadelenin 35'inci dakikasında ilginç bir an gerçekleşti...

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına gelinirken iki takım arasında bir gerilim yaşandı. Konuk ekip 'da Marcelo Saracchi topa vurma istediği esnada forması giyen savunma oyuncusu ile çarpıştı.

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

bu kontak sonrası bir anda acı içinde yere düşerken iki takım arasında itişmeler başladı. Tansiyonun iyice artmasıyla Fenerbahçeli oyuncular Saracchi'ye tepki gösterdi.

Galatasaraylı yıldız şoke oldu! İşte Kadıköy'de yaşanan o an

SARACCHI YERE DÜŞTÜ!
Takım arkadaşının kart görmesini engellemek amacıyla araya giren Feghouli, Saracchi'yi olay yerinden uzaklaştırmak için iterken Saracchi bir anda kendini yerde buldu.

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