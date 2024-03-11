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Haberler Galeri Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 10:11

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. Haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Derbiden beklediğini bulamayan ve toparlanmaya çalışan siyah beyazlı ekibin muhtemel 11 bilgisi de en çok merak edilenler arasında. Taraftarlar, maçın yayın kanalı, hakemi ve saati noktasında araştırmalarını sürdürüyor. Teknik adam Fernando Santos stratejisi takip ediliyor. beIN Sports 1 Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle...

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle ekranıyla takip edilen Süper Lig maçında Hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Siyah beyazlılarda ön plana çıkan genç isimler her maçta en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki; Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın saat kaçta? İşte, beIN Sports 1 canlı maç izle ekranı...

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 29. haftada Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

Maçın canlı yayın kanalı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1 olacak.

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Maçı aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11 KADROSU

Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

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