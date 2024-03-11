Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! 11 Mart Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın izle beIN Sports 1 ekranı

Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
10:11
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. Haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Derbiden beklediğini bulamayan ve toparlanmaya çalışan siyah beyazlı ekibin muhtemel 11 bilgisi de en çok merak edilenler arasında. Taraftarlar, maçın yayın kanalı, hakemi ve saati noktasında araştırmalarını sürdürüyor. Teknik adam Fernando Santos stratejisi takip ediliyor. beIN Sports 1 Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı başında yerler alındı. İşte, Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle...