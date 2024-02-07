Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
09:50
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken, sarı Lacivertli ekibin Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadele için geri sayım başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçeli ekibin hedefi çeyrek finale yükselmek. Burak Şeker yönetiminde gerçekleşecek olan maç için heyecanlı bekleyiş sürerken maçın yayın saati ve kanalı gibi bilgiler futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?