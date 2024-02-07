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Haberler Galeri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 09:50

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken, sarı Lacivertli ekibin Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadele için geri sayım başladı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçeli ekibin hedefi çeyrek finale yükselmek. Burak Şeker yönetiminde gerçekleşecek olan maç için heyecanlı bekleyiş sürerken maçın yayın saati ve kanalı gibi bilgiler futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler rakiplerini eleyerek son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Gerçekleşecek karşılaşma için geri sayım başlarken, maçın detayları da belli oluyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Burak Şeker'in yöneteceği Gaziantep FK - Fenerbahçe mücadelesi 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'de başlayacak.

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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

MUHTEMEL 11

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Batshuayi

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma bugün saat 20:45'de A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İşte, A spor yayın akışı;

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

A SPOR YAYIN AKIŞI;

  • 07:00 Sabah Sporu – canlı
  • 10:00 ZTK Son 16 Turu Özetler
  • 11:00 Spor Ajansı – canlı
  • 13:00 Gün Ortası – canlı
  • 14:30 E. Y. Sivasspor-T. Konyaspor – canlı.
  • 16:30 Kupa Günü – canlı.
  • 17:30 R. Başakşehir- A. Hatayspor- canlı
  • 19:30 Kupa Günü - canlı
  • 20:45 GAZİANTEP FK- FENERBAHÇE - CANLI
  • 22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı
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