Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe’nin maç kadrosu!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler rakiplerini eleyerek son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Gerçekleşecek karşılaşma için geri sayım başlarken, maçın detayları da belli oluyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?