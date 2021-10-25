Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 15:55

Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

Kanal D ekranlarına gelen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın son sunucusu Demet Akalın'ın programdan ayrılması üzerine Songül Karlı'nın gelmesi magazin gündeminde epey yer etmişti. Geçtiğimiz hafta programı Songül Karlı sunarken bu ismin kalıcı olmadığı ve programın da format değişikliğine gittiği iddia edildi. Hal böyle olunca; "Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki; Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak, Songül Karlı programdan ayrıldı mı? İşte o iddialar.

Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

"Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?" sorularının yanıtları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Programın sunuculuğundan Demet Akalın'ın ayrılması üzerine Songül Karlı'nın sunmasının ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Gelen iddialara göre; programda format değişikliğine gidildiği ve her hafta bir başka ismin programı sunacağı iddia edildi.

Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

GELİNİM MUTFAKTA SONGÜL KARLI AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında formatın değiştiği ve her hafta başka bir ismin sunuculuk yapacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın sunuculuğunu yaptığı programı bu hafta Safiye Soyman'ın sunacağı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir.

Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır.

Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Gelinim Mutfakta programı için şok iddia! Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

SON DAKİKA