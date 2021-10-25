Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak? Gelinim Mutfakta programı için şok iddia!

Kanal D ekranlarına gelen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın son sunucusu Demet Akalın'ın programdan ayrılması üzerine Songül Karlı'nın gelmesi magazin gündeminde epey yer etmişti. Geçtiğimiz hafta programı Songül Karlı sunarken bu ismin kalıcı olmadığı ve programın da format değişikliğine gittiği iddia edildi. Hal böyle olunca; "Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki; Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak, Songül Karlı programdan ayrıldı mı? İşte o iddialar.