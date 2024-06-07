Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
13:55
Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu
Dünyanın en çok kazandıran mesleklerinden biri hiç şüphesiz futbol. Özellikle Messi-Ronaldo gibi dünya futbolunun en büyük oyuncuları, pek çok ülkeden daha fazla servete sahip oluyor. Son yayınlanan listede ise dünyanın en zengin 20 futbolcusuna yer verildi. Herkes ilk sırada Ronaldo veya Messi yer almasını beklerken, kimsenin tanımadığı o isim birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en zengin futbolcusu…