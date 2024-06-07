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Haberler Galeri Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 13:55

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

Dünyanın en çok kazandıran mesleklerinden biri hiç şüphesiz futbol. Özellikle Messi-Ronaldo gibi dünya futbolunun en büyük oyuncuları, pek çok ülkeden daha fazla servete sahip oluyor. Son yayınlanan listede ise dünyanın en zengin 20 futbolcusuna yer verildi. Herkes ilk sırada Ronaldo veya Messi yer almasını beklerken, kimsenin tanımadığı o isim birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en zengin futbolcusu…

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

Dünya hem Messi hem de Ronaldo'dan daha zengin olan o futbolcuyu konuşuyor. 25 yaşındaki futbolcu Southampton, Chelsea, Leicester City gibi dünyanın en ünlü takımlarının akademilerinde eğitim aldı. Ancak Premier Lig'de işler onun için beklenildiği gibi gitmedi. İşte dünyanın zengin futbolcusunun hikayesi…

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

Dünyanın en zengin futbolcuları

Zlatan İbrahimoviç

41 yaşında futbola nokta koyan İsveç'in süperstarı Zlatan İbrahimoviç, pek çok ligde rekorlar kırdı. Özellikle Amerika'da oynadığı senelerde çok ciddi paralar kazanan İbrahimoviç, sosyal medya ve reklam kısmını iyi yöneten futbolcular arasında bulunuyor.

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Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

Neymar

Brezilya'nın süper starı Neymar, dünyanın en fazla kazanan oyuncuları arasında bulunuyor. Son olarak Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcunun 150 milyon eurodan fazla yıllık ücretinin olduğu konuşuluyor.

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

Kaka Leite

Futbolculuk döneminde yaptıkları ile futbolseverlerin hafızalarına kazınan Kaka Leite'nin babası Brezilya'nın en zengin aileleri arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü süper star futbolu bıraktı ancak dünyanın en zengin futbolcuları arasında adını yazdırdı.

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu

David Beckham

Dünyanın en ünlü futbolcularından olan David Beckham, hem futbolda hem de futbol dışında kazandıkları ile dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor.

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