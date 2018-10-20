Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- maçında kaleci bayıldı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan - maçında yürekleri ağızlara getiren bir pozisyon yaşandı.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 16:37
Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan , Osmanlı Stadı'nda 'u konuk etti.

Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

- maçı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

Başkent temsilcisi 9 hafta sonunda 1. Lig'deki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü.

Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

Maçın 38'inci dakikasında ise karşılaşmayı izleyen herkesi korkutan bir olay meydana geldi.

Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

kalecisi , 'nin tecrübeli futbolcusu ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu yerde kaldı.

Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

Bilincini kaybeden Karacic'e ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

'un kalecisi daha sonra ambulansa bindirildi.

BİZE ULAŞIN