Gençlerbirliği - Adanaspor maçında kaleci bayıldı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği - Adanaspor maçında yürekleri ağızlara getiren bir pozisyon yaşandı. Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında namağlup lider durumda bulunan Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı'nda Adanaspor'u konuk etti. Gençlerbirliği - Adanaspor maçı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi. Başkent temsilcisi 9 hafta sonunda 1. Lig'deki ilk beraberliğini alırken liderliğini sürdü. Maçın 38'inci dakikasında ise karşılaşmayı izleyen herkesi korkutan bir olay meydana geldi. Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Gençlerbirliği'nin tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin ile pozisyon gereği girdiği mücadelede başına aldığı diz darbesi sonucu yerde kaldı. Bilincini kaybeden Karacic'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Adanaspor'un kalecisi daha sonra ambulansa bindirildi.