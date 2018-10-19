Giuliano'dan itiraf geldi: "Fenerbahçe'den ayrılmamın nedeni..."

"Suudi Arabistan'a ilk geldiğimde çok sıkıntı çektim. Her şeyden önce buradaki hava sıcaklığı çok yüksek ve yazın 40 dereceye kadar ulaşıyor. Böyle bir iklime alışmak zor. Ancak yine de çok mutluydum. Takım arkadaşlarım bana büyük güven verdi ve ben de şu an kendimi iyi hissediyorum."