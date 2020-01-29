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Galeri Gökhan Çıra'dan olay yaratan Emre Belözoğlu paylaşımı!
Galatasaray ile Tuzlaspor maçından sonra yaptığı paylaşımla gündem olan Gökhan Çıra, daha sonra yaşanan tartışmaların merkezinde kalmış ve Galatasaray taraftarından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Galatasaray'ın Tuzlaspor'u elediği maçın ardından Muslera ve Fatih Terim hakkında söylediği sözlerle olay olan Gökhan Çıra, yine gündem olmayı başardı. İşte çok konuşulan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu detayı...
Giriş Tarihi: 29.01.2020
18:16
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
18:18
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Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti.
Soyunma odasında çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşan genç futbolcu, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım, tebrikler" mesajını paylaşmıştı.
Maçın ardından ise Muslera, Gökhan Çıra'nın yanına gidip, '
Galatasaray- Tuzlaspor: 0-2' diye yazıp fotoğraflı paylaşım yapan futbolcuya "Saygılı ol" diye çıkışmıştı.İkilinin yaşadığı bu diyalog sahanın karışmasına neden olurken soyunma odası koridorlarında yumruklaşmalar yaşandı. Bunun üzerine iki takımın diğer oyuncuları arasında arbede yaşanmıştı.
Her iki ekipten çok sayıda kişinin birbirlerine yumruk attığı görülmüş, arbedede
Galatasaray Medya Direktörü Hande Sümertaş da darbe almıştı.Olayın ardından Gökhan Çıra'ya sarı kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Çıra maçın ardından ise çok konuşulacak bir paylaşım daha yapmıştı.
"Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki,
Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler."
"
Galatasaray'ın rakibi asla değil, Tuzlaspor Real ve Madrid . Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, PSG bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." ifadelerini kullanmıştı. Muslera
Yaşanan bu olayların ardında
Gökhan Çıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dilemişti. Fakat Galatasaray taraftarının töfkesi bu özürle de dinmemiş, sarı-kırmızılı taraftarlar Tulzaspor'un resmi internet sitesini hackleyerek, "Galatasaray taraftarına saygılı olun" ifadelerini yazmıştı.