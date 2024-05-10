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Haberler Galeri Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:21

Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

Futbol tarihinde yeteneklerinin dışında görünüşleriyle de damga vuran birçok futbolcu bulunuyor. İngiltere'de yayın yapan BeSoccer internet sitesi, dünyanın en çirkin futbolcularını listeledi. Listeye Süper Lig'den tam 8 futbolcunun da dahil olması dikkatleri çekti. İşte futbolseverlerin merakla takip ettiği o liste…

Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

İŞTE DÜNYANIN EN ÇİRKİN FUTBOLCULARI

Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

Luis Suarez

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Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

Scott Chipperfield

Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

Jairo Patiño

Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede

Ronaldinho

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