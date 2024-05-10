Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:21
Görüntüleri yeteneklerinin önüne geçti! Dünyanın en çirkin futbolcuları belli oldu: Süper Lig’den tam 8 futbolcu listede
Futbol tarihinde yeteneklerinin dışında görünüşleriyle de damga vuran birçok futbolcu bulunuyor. İngiltere'de yayın yapan BeSoccer internet sitesi, dünyanın en çirkin futbolcularını listeledi. Listeye Süper Lig'den tam 8 futbolcunun da dahil olması dikkatleri çekti. İşte futbolseverlerin merakla takip ettiği o liste…