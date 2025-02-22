Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
13:43
GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in zirve mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonun en heyecan verici derbilerinden biri olan bu karşılaşma, her iki takım için de şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıyor. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak isterken, 57 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kritik derbiyi kazanarak liderle olan farkı azaltmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?