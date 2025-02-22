GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in zirveye oynayan iki güçlü ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe dev bir derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 63 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma, 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine şekil verecek olan bu dev derbi için heyecan dorukta. Peki; Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar.