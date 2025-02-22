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Haberler Galeri GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:43

GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in zirve mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonun en heyecan verici derbilerinden biri olan bu karşılaşma, her iki takım için de şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıyor. 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak isterken, 57 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kritik derbiyi kazanarak liderle olan farkı azaltmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in zirveye oynayan iki güçlü ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe dev bir derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 63 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma, 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine şekil verecek olan bu dev derbi için heyecan dorukta. Peki; Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar.

GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

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GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI 100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu.

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

GS-FB DEV DERBİ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen

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