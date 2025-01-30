GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna doğrudan yükselme fırsatını tehlikeye attı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvada ilk 16'ya kalabilmek için son hafta kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, bu zorlu mücadelede Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…