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Haberler Galeri GS AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:09

GS AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Şimdi ise gözler bir sonraki mücadeleye çevrildi. Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna doğrudan yükselme fırsatını tehlikeye attı. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvada ilk 16'ya kalabilmek için son hafta kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, bu zorlu mücadelede Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar…

GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Ocak Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da gerçekleşecek. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.

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GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

AJAX - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında düzenlenen müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla ekranlara gelecek.

GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen

GS AVRUPA’DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

GS AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

16 puanla bitirirse: %99.6 ilk 8'e kalacak, %0.4 play-off'ta yer alacak.

14 puanla bitirirse: %21 ilk 8'e kalacak, %79 play-off'ta yer alacak.

13 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.

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