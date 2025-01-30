Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:09
GS AVRUPA'DA BOY GÖSTERİYOR!: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Şimdi ise gözler bir sonraki mücadeleye çevrildi. Galatasaray, sıradaki maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?