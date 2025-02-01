Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
09:30
GS UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesi! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon namağlup devam ederken son hafta Ajax deplasmanında yenilgiye uğradı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi sıralamasında 14. Sırada yer alarak play off turunda oynama hakkı kazandı. Lig etabını 13 puanla 14. sırada tamamlayan takım, son 16 turu için play-off oynayacak. Galatasaray'ın rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Galatasaray kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri