GS UEFA Avrupa Ligi play-off turu! Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu? İşte ilk maç tarihi...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılı takım dün akşam ilk mağlubiyetini alarak 14. Sıradan play off oynamaya hak kazandı. 13 puanla etabı tamamlayan takımın play off kurası sonucunda rakibi netleşiyor. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu?