Giriş Tarihi: 19.12.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
08:36
GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz bir olay sonucunda Süper Lig maçları ertelenmişti. Normal şartlarda 17. hafta programı kapsamında maçların Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanması planlanıyordu ancak hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında 17. hafta maçları iptal oldu. Yapılan açıklama sonrasında ise Süper Lig maçlarının 19 Aralık Salı günü başlanacağı duyuruldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Aralık 2023 Salı maç takvimi!