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Giriş Tarihi: 19.12.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 08:36

GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz bir olay sonucunda Süper Lig maçları ertelenmişti. Normal şartlarda 17. hafta programı kapsamında maçların Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oynanması planlanıyordu ancak hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında 17. hafta maçları iptal oldu. Yapılan açıklama sonrasında ise Süper Lig maçlarının 19 Aralık Salı günü başlanacağı duyuruldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 19 Aralık 2023 Salı maç takvimi!

GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı lig maçları 19 Aralık Salı merak edliyor. Süper Lig maçlarında verilen ara sonrasında karşılaşmalar ertelenmişti ancak bugün ertelenen maçlar başlıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, günün maç programı...

GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?

19 ARALIK SALI 2023 || GÜNÜN MAÇLARI

17:00 Başakşehir - Sivasspor

20:00 İstanbulspor - Trabzonspor

20:00 Gaziantep FK - Adana Demir

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GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?

14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor

17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği

20:00 Kocaelispor - Bodrumspor

GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?

YABANCI LİG MAÇLARI

22:45 Everton - Fulham

22:45 Port Vale - Middlesbrough

23:00 Chelsea - Newcastle

23:00 Napoli - Frosinone

21:00 Vallecano - Valencia

23:30 Atl. Madrid - Getafe

23:30 Granada - Sevilla

20:30 Werder Bremen - RB Leipzig

22:30 B. Dortmund - Mainz 05

22:30 Hoffenheim - Darmstadt 98

GÜNÜN MAÇLARI: 19 ARALIK SALI || SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN BAŞLIYOR MU, HANGİ MAÇLAR VAR?
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