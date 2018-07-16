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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu. Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri bir çok soru... in hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor. Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp bir kaç sezon sonra satabilmenin peşinde. Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor. Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

Giriş Tarihi: 16.07.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 11:52
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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Aslan bir ay 'stok' yapıyor

"Galatasaray, Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamak için Ağustos'u bekliyor. Hücuma Muğdat ve Onyekuru takviyesi yapan sarı kırmızılılar, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak için 'Bekle ve gör' politikası uyguluyor"

Sabah

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Kartal'ın aşkı Ndiaye

"Orta saha inde Bernard'ın yüksek talepleri, Oliveira için ise Şenol Güneş'in sessiz kalması Ndiaye'yi 1 numaralı hedef haline getirdi. Yönetim, Senegalli yıldız için tüm şartları zorlamaya kararlı."

Fanatik

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Zulj bombası

"Alman basını, Beşiktaş'ın Sturm Graz'da forma giyen Peter Zulj ile yakın temas halinde olduğunu iddia etti."

Vatan

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Fabri ayrılırsa alternatif Harun

"Fulham'ın yakın markajında olan Fabri için 6 milyon euro isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinin teklifi kabul etmesi halinde Fabri'nin yerine kaleye Harun Tekin'i istiyor"

Star

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Fener'den çifte atak Zouma ve Paco

"Ayew ve Janssen'i bitirmeye yaklaşan Fenerbahçe, gözünü diğer isimlere çevirdi. Barcelona'nın golcüsü Paco Alcacer ve Chelsea'nin stoperi Kurt Zouma'nın kiralanması için Comolli ve yönetim harekete geçti"

Fanatik

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Vida için Orman devrede

"Hırvatistan Milli Takımı'nın finale yükselmesinde büyük payı olan Vida için Liverpool başta olmak üzere birçok takım devrede. Beşiktaş Başknaı fikret Orman'ın yüksek gelir elde etmeyi planladığı bu için devreye girdiği öğrenildi."

Milliyet

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Günün haberleri (16 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (16 Temmuz 2018)

Max Meyer'e 3 milyon Euro

"Fenerbahçe'nin bonservisini elinde olan Alman oyuncuya ayrıca imza parası önerdiği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ise 4.5 milyon Euro talep ettiği ortaya çıktı"

Star

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