Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu. Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde. Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor. Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.
İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları: