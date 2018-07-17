Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Mitrovic'te iki rakip var

Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Newcastle'da forma giyen Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.

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