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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu. Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde. Taraftarlar ise sabırsızlıkla haberlerini duymak istiyor. Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

Giriş Tarihi: 17.07.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 11:13
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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

İşte Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi

Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 2 milyon Euro artı Tolga'yı önerdi. Alanya ekibi prensipte bunu kabul etti ama Tolga'nın yıllık 2 milyon Euro'luk ücretini yüzde 50-50 ortak ödemek şartıyla. Galatasaray cephesi de şimdi bunu değerlendiriyor.

SABAH

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Maç bahane, pazarlık şahane

"Sarı lacivertliler, Feyenord forması giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İstanbul'da oynanacak olan özel karşılaşmada yönetim, pazarlık yapacak"

SABAH

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Mitrovic'te iki rakip var

Teknik direktör Phillip Cocu'nun onayı sonrasında Newcastle'da forma giyen Sırp yıldız için temaslara başlayan sportif direktör Damien Comolli pazarlıkları sürdürüyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Mitrovic'le Fenerbahçe'nin dışında Real Betis ve Fulham da ilgileniyor. Her iki kulübün de Sırp forvetin bonservisini almak için teklif yaptığı ancak Newcastle United'ın oyuncusunu satmak istemediği belirtildi. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kiralama teklifiyle en avantajlı kulüp konumunda olduğu ifade ediliyor.

TAKVİM

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Beşiktaş'a sürpriz 1 numara: Jose Sa

"Fabri için Fulham ile pazarlık halinde olan Beşiktaş Yönetimi, alternatifini Portekiz'de buldu. Siyah beyazlılar, Porto'nun 25 yaşındaki file bekçisi Jose Sa için ilk temasları kurdu"

FANATİK

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Kartal, Ayew'i bitiriyor

"İngilizler, Ganalı yıldız Andre Ayew'in Beşiktaş'a olacağını yazdı. Kartal'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı"

STAR

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Ndiaye'nin menajeri Davilla açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

"Eski oyuncusu Ndiaye'yi kadrosuna katmak isteyen Cim Bom'a müjdeli haber geldi. Senegalli yıldızın menajeri, 'Galatasaray ile anlaştık' dedi" Genç yıldızın önündeki tek engel; Stoke City."

FANATİK

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Günün haberleri (17 Temmuz 2018)
Günün transfer haberleri (17 Temmuz 2018)

Vitinho, Cim Bom'un radarında

"Fatih Terim'in raporu doğrultusunda forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray, CSKA'nın yıldızı Vitinho'ya kancayı attı. 24 yaşındaki Brezilyalı için Rus ekibiyle pazarlıklar başladı"

FANATİK

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