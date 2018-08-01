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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Kulüpler yeni sezon için kadro yapılanmasını en iyi şekilde nasıl kuracağının hesaplarını yaparken; bütçe planlaması en dikkat edilmesi gereken konu.

Takımın ihtiyacı olan oyuncunun bonservis bedeli var mı, imza parası isteniyor mu, menajeri sorun yaratıyor mu, Süper Lig'e sıcak bakıyor mu, ailesi Türkiye'deki yaşama ayak uyduracak mı ve benzeri birçok soru... in hiç kolay olmadığı, futbolcuyu ikna etsen kulübünün vermediği, kulüp ile anlaşsan futbolcunun tercihinin önem kazandığı bir piyasada Süper Lig ekipleri her zaman istediği sonucu alamıyor.

Birçok kulüp kadrosuna oyuncu katarken sonraki yılları da düşünmek zorunda kalıyor. Aldığı oyuncunun fiyatını artırıp birkaç sezon sonra satabilmenin peşinde. Taraftarlar ise sabırsızlıkla transfer haberlerini duymak istiyor.

Spor medyası da bunun peşinde, en hızlı ve doğru bilgilerle kamuoyuna yansıtmak için çaba harcıyor.

İşte spor medyasından bazı transfer başlıkları:

Giriş Tarihi: 01.08.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 11:34
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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

BEŞİKTAŞ

Fanatik: Vida için Lyon da devrede

"Fransa Lig 1 ekibi, West Ham United ve Monaco'nun da radarında bulunan 29 yaşındaki stoper için harekete geçti. Lyon'un bu hafta içerisinde siyah-beyazlılarla resmi temaslara başlaması bekleniyor."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı: Lapadula

"Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Genoa'nın golcüsü Gianluca Lapadula için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlere göre , 28 yaşındaki futbolcu için Fulham'la yarışıyor."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Milliyet: Ospina'da geri sayım

"David Ospina'nın, İngiliz kulübünden aldığı senelik ücreti çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, deneyimli file bekçisinden indirim yapmasını istedi. Yedek beklediği için Arsenal'de kalmak istemeyen 29 yaşındaki başarılı kaleci maddi konularda geri adım atarsa in önünde engel kalmayacak."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Hem Chadli hem Kagawa

"Siyah-beyazlı kulübün orta sahaya iki takviye birden yapabileceği öğrenildi. Chadli'yi birinci hedef olarak belirleyen Kartal'ın, Japon yıldız Kagawa ile de ilgilendiği ifade edildi."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

FENERBAHÇE

Fanatik: Origi pazarlığı

"İngiliz basınına göre, , Liverpool'dan Divock Origi'yi istedi. Belçikalı forvet gelmeye sıcak bakıyor. Ancak kırmızıların şartı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bonservisiyle birlikte vermek."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Vatan: "Giuliano'yu satar, 2 oyuncu alırız"

"Damien Comolli'nin, en yüksek değere satılabilecek oyuncu olarak baktığı Sambacı'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Satış onaylanırsa gelecek para 2 farklı mevki için kullanılacak."

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Günün Haberleri - , , , transfer haberleri [1 Ağustos 2018]
Günün Transfer Haberleri - Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri [1 Ağustos 2018]

Akşam: Janssen olmazsa Slimani

"Comolli'nin ilk hedefi Vincent Janssen'i Tottenham'dan yine kiralamak. Hollandalı golcü olmazsa, Slimani için girişimler hızlanacak."

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