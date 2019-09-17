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  • Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçı olan - karşılaşmasını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:10
Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz , sahasında ağırladığı 'yi 3-1 mağlup etti.

Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , sarı lacivertli takımın aldığı şok yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Devre bittiğinde topla oynama oranı 72'ye 28 lehine olsa bile, maç 'un istediği gibi oynanıyordu. Önde baskıyla rakibine oyun kurdurmuyor, ikinci bölgeyi geçtiklerinde de topun geçeceği bile aralık bırakmıyorlardı.

Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bunu aşmak adına fırsat anını beklerken, 1-0'ı bulduklarında, Erol Bulut'un maçı bitti sandık. Bu kez ipleri skoru alan ve artık riske girmek zorunda olmayan takım alacaktı. Olmadı.

Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Samandıra'da, "Hadi maça heyecan katalım" virüsü var. Üç-dört sezondur ortalarda geziniyor ve bulaşmadığı kaleci, defans oyuncusu da bırakmıyor.

Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Baskı altındaki Zanka'ya pas kullanıp, geri gelen topu taça atan Altay'ın, kendi arkadaşını da bozarak, rakibe asistlediği taç atışı sonrasında oyuna denge geldi.

Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Alanyaspor, uzatmaların üçüncü dakikasında, 48'de beraberliği sağladı, 47'de de üstünlüğü ile geçirdi. Kendi ironisi içinde maç şekillenmeye başladı.

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