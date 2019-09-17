Gürcan Bilgiç Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçı olan Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını kaleme aldı. Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç, sarı lacivertli takımın aldığı şok yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... Devre bittiğinde topla oynama oranı 72'ye 28 Fenerbahçe lehine olsa bile, maç Alanyaspor'un istediği gibi oynanıyordu. Önde baskıyla rakibine oyun kurdurmuyor, ikinci bölgeyi geçtiklerinde de topun geçeceği bile aralık bırakmıyorlardı. Bunu aşmak adına fırsat anını beklerken, 1-0'ı bulduklarında, Erol Bulut'un maçı bitti sandık. Bu kez ipleri skoru alan ve artık riske girmek zorunda olmayan takım alacaktı. Olmadı. Samandıra'da, 'Hadi maça heyecan katalım' virüsü var. Üç-dört sezondur ortalarda geziniyor ve bulaşmadığı kaleci, defans oyuncusu da bırakmıyor. Baskı altındaki Zanka'ya pas kullanıp, geri gelen topu taça atan Altay'ın, kendi arkadaşını da bozarak, rakibe asistlediği taç atışı sonrasında oyuna denge geldi. Alanyaspor, uzatmaların üçüncü dakikasında, 48'de beraberliği sağladı, 47'de de üstünlüğü ile geçirdi. Kendi ironisi içinde maç şekillenmeye başladı.