Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

, 'ın 'deki planlarını yazdı

, Fotomaç'taki köşesinde 'nin ilk 7 haftalık oyununu ve 'ın savunmanın merkezindeki Jailson tercihini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:48
Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

, Fotomaç'taki köşesinde 'nin ilk 7 haftalık oyununu ve 'ın savunmanın merkezindeki Jailson tercihini değerlendirdi.

Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

ERSUN YANAL'IN PLANLARI
Antalya yenilgisi sonrasında eleştirilerin gelmesi doğal. Ancak daha rasyonel yaklaşmak gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

7 haftanın verilerine baktığınızda, Fenerbahçe'nin ciddi şekilde tehdit oluşturan, her rakibe meydan okuyan ve mücadele olarak da rakiplerinin önüne geçen kimliğini görüyoruz.

Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

Maçlar kaybedilecek; önemli olan istikrarlı bir oyuna sahip olarak, uzun maratonu şans galibiyetlerine bırakmamak.

Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

Fenerbahçe takım olarak bu kulvara girmiş ve kazanmak dışında hiçbir sonucu da kabullenmeyen vücut diliyle taraftarlarını yanına çekmiş durumda.

Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

Son maç özelinde Tolga ve Jailson üstünden eleştiriler büyüse de, bir takım 44 kez rakip ceza alanında topla buluştuysa, teknik adam görevini yapmış demektir. Gerisi oyuncu performansıdır.

Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

JAILSON SEÇENEĞİ

Jailson'u tandemin bir parçası yapmak sezon başında zorunluluktu. Sonrasında ise geleceğe yatırım haline gelen bir süreç oldu.

BİZE ULAŞIN