Gürcan Bilgiç, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki planlarını yazdı

Gürcan Bilgiç, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin ilk 7 haftalık oyununu ve Ersun Yanal'ın savunmanın merkezindeki Jailson tercihini değerlendirdi. Gürcan Bilgiç, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin ilk 7 haftalık oyununu ve Ersun Yanal'ın savunmanın merkezindeki Jailson tercihini değerlendirdi. ERSUN YANAL'IN PLANLARI 7 haftanın verilerine baktığınızda, Fenerbahçe'nin ciddi şekilde tehdit oluşturan, her rakibe meydan okuyan ve mücadele olarak da rakiplerinin önüne geçen kimliğini görüyoruz. Maçlar kaybedilecek; önemli olan istikrarlı bir oyuna sahip olarak, uzun maratonu şans galibiyetlerine bırakmamak. Fenerbahçe takım olarak bu kulvara girmiş ve kazanmak dışında hiçbir sonucu da kabullenmeyen vücut diliyle taraftarlarını yanına çekmiş durumda. Son maç özelinde Tolga ve Jailson üstünden eleştiriler büyüse de, bir takım 44 kez rakip ceza alanında topla buluştuysa, teknik adam görevini yapmış demektir. Gerisi oyuncu performansıdır. JAILSON SEÇENEĞİ Jailson'u tandemin bir parçası yapmak sezon başında zorunluluktu. Sonrasında ise geleceğe yatırım haline gelen bir süreç oldu.