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  • Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:51
Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında , sahasında 'ı 3-1 yendi.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - derbisini analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Santrası yapılamayan golle ilk yarı bittiğinde 'ın kaleyi tutan ilk şutunu da notlarımıza düşüyorduk.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kadıköy'de öyle bir devre oynandı ki kazanmak isteyen takımı hemen anlıyordunuz.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Emre'nin sakatlığında Ozan göbeğe gelip, iki yana Tolga ve Deniz yerleşince orta sahada rakibinden bir oyuncu fazla oynamaya başladı.

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Topa hakim olup, oyuna da yön vermeye başladılar ama gollerin gelişimi, bireysel farklılıklarlaydı. Penaltının ardından Ozan'ın müthiş füzesi...

Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sürekli ceza alanı çevresinde ve içinde dolaşıp, uygun anı kollarken, rakip defansın ilgilenmesi gereken oyuncu sayısını da çoğalttılar. Bu ortamdan "hatasız" çıkacak defans yapısı yoktu.

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