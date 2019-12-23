Gürcan Bilgiç Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Beşiktaş maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. SABAH'ın usta kalemi Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... Santrası yapılamayan golle ilk yarı bittiğinde Beşiktaş'ın kaleyi tutan ilk şutunu da notlarımıza düşüyorduk. Kadıköy'de öyle bir devre oynandı ki kazanmak isteyen takımı hemen anlıyordunuz. Emre'nin sakatlığında Ozan göbeğe gelip, iki yana Tolga ve Deniz yerleşince Fenerbahçe orta sahada rakibinden bir oyuncu fazla oynamaya başladı. Topa hakim olup, oyuna da yön vermeye başladılar ama gollerin gelişimi, bireysel farklılıklarlaydı. Penaltının ardından Ozan'ın müthiş füzesi... Sürekli Beşiktaş ceza alanı çevresinde ve içinde dolaşıp, uygun anı kollarken, rakip defansın ilgilenmesi gereken oyuncu sayısını da çoğalttılar. Bu ortamdan 'hatasız' çıkacak defans yapısı yoktu.