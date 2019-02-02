Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Göztepe'yi sahasında 2-0 yendiği maçı köşesinde değerlendirdi. Üç maçtır aynı senaryonun, patinaj yapan hatalarıyla, neredeyse tüm maçı oynadılar. Yapmaları gerektiğinden uzak, yeteneklerinin farkında olmadan, kendilerine bir oyun aklı yaratmadan, rakibin baskısı altında 'yapamayanlar' grubu gibilerdi. Fransızlar; 'İyi biten her şey iyidir' diyerek geçiştiriyorlar böyle durumları. Bursa'nın, Malatyaspor'un ya da Göztepe'nin önde yaptığı baskıyı aşabilecek pas köprüsü de kuramadan, baskı altında olmadıkları anlarda bile topla barışamadılar. Pazartesinin hayal kırıklığını (Benzia) cuma günü yeniden tahtaya yazmak, muhtemelen teknik bir karar değil. Sağ kanat organizasyonu ile Malatyaspor'u çaresiz bırakmışlardı, Göztepe'yi de buradan geçtiler. Pazartesinin kazanımlarını, bu maça yansıtmak, rakibi pozisyonsuz bırakmak bu maçın önemli notlarındandı.