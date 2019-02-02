Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı , 'nin 'yi sahasında 2-0 yendiği maçı köşesinde değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 10:17
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Üç maçtır aynı senaryonun, patinaj yapan hatalarıyla, neredeyse tüm maçı oynadılar.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Yapmaları gerektiğinden uzak, yeteneklerinin farkında olmadan, kendilerine bir oyun aklı yaratmadan, rakibin baskısı altında "yapamayanlar" grubu gibilerdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Fransızlar; "İyi biten her şey iyidir" diyerek geçiştiriyorlar böyle durumları.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Bursa'nın, Malatyaspor'un ya da 'nin önde yaptığı baskıyı aşabilecek pas köprüsü de kuramadan, baskı altında olmadıkları anlarda bile topla barışamadılar.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Pazartesinin hayal kırıklığını (Benzia) cuma günü yeniden tahtaya yazmak, muhtemelen teknik bir karar değil.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Sağ kanat organizasyonu ile Malatyaspor'u çaresiz bırakmışlardı, 'yi de buradan geçtiler.

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe-Göztepe maçını yorumladı

Pazartesinin kazanımlarını, bu maça yansıtmak, rakibi pozisyonsuz bırakmak bu maçın önemli notlarındandı.

BİZE ULAŞIN