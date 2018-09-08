Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Spor yazarı ve yorumcu Gürcan Bilgiç, Fotomaç'taki köşesinde Fenerbahçe'nin son durumunu kaleme aldı. Eğer Fenerbahçe için 'iyi şeyler'den anladığınız şampiyonluk ise, bunun olması çok mümkün değil. Bu sezon kulübü ve kadroyu zirve kovalayan olarak değil, 'yenilenen-değişen' kısmında kabul edecekseniz, 'iyi şeyler' kısmına geçerseniz. Daha kongre olmadan, başkanlar değişmeden yazdım ve söyledim; 'Bu takıma 5 tane tartışılmayacak oyuncu alınacaksa, yeni teknik adam getirilsin. Yok eğer bunlar olmayacaksa, Aykut Kocaman'dan vazgeçmek saçmalık olur.' Art arda gelen üç yenilgi veya Benfica'ya elenişinin temelinde bu yatıyor. Cocu'nun, takımın sınırlarını anlayamadığı oyun sistemi ile işe başlaması. Kayserispor maçındaki yönetim performansına baktığımızda hem rakip, hem de oyun analizinde problemleri var. Tabela üstünden baktığımızda bu iniş çıkışların bundan sonra da olması kaçınılmaz. O yüzden 'Doğru oyun' diyen Aykut Kocaman'a burun kıvıranların 'Neden böyle?' demeye hakları yok. Ali Koç da dahil... Ali Koç, başkan olduğu gün 'Felsefe değiştiriyoruz' dedi. Bugüne kadar yapılanlara baktığımızda söyledikleriyle paralel hareket ediyor. Fenerbahçe'nin belki de ilk defa bir planı ve bunu uygulamakta ısrarlı bir başkanı oldu. Planınız varsa, gelişirsiniz. Çünkü revize etme şansınız hep elinizdedir ve hedefiniz nedir biliyorsunuz demektir. Kulübün mali çıkmazından çıkmak için tek çaresi oyuncu üretip satması. Damien Comolli, 24 yaş ortalamasında 11 transfer yaptı. Philip Cocu gibi genç oyuncuları geliştiren ve PSV'ye 5 sezonda 123 milyon euro bonservis geliri sağlayan bir teknik adam ile anlaştı.