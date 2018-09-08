Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Eğer Fenerbahçe için 'iyi şeyler'den anladığınız şampiyonluk ise, bunun olması çok mümkün değil. Bu sezon kulübü ve kadroyu zirve kovalayan olarak değil, 'yenilenen-değişen' kısmında kabul edecekseniz, 'iyi şeyler' kısmına geçerseniz.