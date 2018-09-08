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, 'nin son durumunu değerlendirdi

Spor yazarı ve yorumcu , Fotomaç'taki köşesinde 'nin son durumunu kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 11:26
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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Eğer için 'iyi şeyler'den anladığınız şampiyonluk ise, bunun olması çok mümkün değil. Bu sezon kulübü ve kadroyu zirve kovalayan olarak değil, 'yenilenen-değişen' kısmında kabul edecekseniz, 'iyi şeyler' kısmına geçerseniz.

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Daha kongre olmadan, başkanlar değişmeden yazdım ve söyledim; "Bu takıma 5 tane tartışılmayacak oyuncu alınacaksa, yeni teknik adam getirilsin. Yok eğer bunlar olmayacaksa, 'dan vazgeçmek saçmalık olur."

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Art arda gelen üç yenilgi veya Benfica'ya elenişinin temelinde bu yatıyor. Cocu'nun, takımın sınırlarını anlayamadığı oyun sistemi ile işe başlaması. Kayserispor maçındaki yönetim performansına baktığımızda hem rakip, hem de oyun analizinde problemleri var.

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Tabela üstünden baktığımızda bu iniş çıkışların bundan sonra da olması kaçınılmaz. O yüzden "Doğru oyun" diyen 'a burun kıvıranların "Neden böyle?" demeye hakları yok. da dahil...

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

, başkan olduğu gün "Felsefe değiştiriyoruz" dedi. Bugüne kadar yapılanlara baktığımızda söyledikleriyle paralel hareket ediyor.

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

'nin belki de ilk defa bir planı ve bunu uygulamakta ısrarlı bir başkanı oldu. Planınız varsa, gelişirsiniz. Çünkü revize etme şansınız hep elinizdedir ve hedefiniz nedir biliyorsunuz demektir.

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, 'nin son durumunu değerlendirdi
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendirdi

Kulübün mali çıkmazından çıkmak için tek çaresi oyuncu üretip satması. Damien Comolli, 24 yaş ortalamasında 11 transfer yaptı. gibi genç oyuncuları geliştiren ve PSV'ye 5 sezonda 123 milyon euro bonservis geliri sağlayan bir teknik adam ile anlaştı.

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