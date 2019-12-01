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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 10:47
Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı...

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Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zor maçı daha zor hale getirmek ustalık isterdi, de bunu yapmakta "zorluk" çekmedi.

Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Her karşılaşmayı diken üstünde oynayıp, ne zaman ne hata yapacaklar diye beklenen defansif ustalara sahip kadronuz varsa, yediğinizden fazlasını atmak için de uğraşıp duruyorsunuz.

Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Castro'nun sekerek gelen şutunun Altay'ın hamle alanından çıkarak filelere gitmesi, felaketin ilk habercisiydi.

Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ceza alanı dışına çıkan oyuncuya penaltı yapmak da Gustavo'ya nasip oldu. "Fark yaratsın" diye alınan ustaya "layık" bir hareket.

Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Penaltı atışının tekrarlanması doğru karar. Altay neredeyse altıpas çizgisine yaklaşmıştı. Ancak Fenerbahçeliler'in itirazı geçen hafta Emre'nin kaçırdığı penaltının tekrarlanmamasına.

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