Gürcan Bilgiç Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Gürcan Bilgiç bugünkü yazısında Göztepe - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Gürcan Bilgiç , Göztepe - Fenerbahçe maçını analiz etti. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... Zor maçı daha zor hale getirmek ustalık isterdi, Fenerbahçe de bunu yapmakta 'zorluk' çekmedi. Her karşılaşmayı diken üstünde oynayıp, ne zaman ne hata yapacaklar diye beklenen defansif ustalara sahip kadronuz varsa, yediğinizden fazlasını atmak için de uğraşıp duruyorsunuz. Castro'nun sekerek gelen şutunun Altay'ın hamle alanından çıkarak filelere gitmesi, felaketin ilk habercisiydi. Ceza alanı dışına çıkan oyuncuya penaltı yapmak da Gustavo'ya nasip oldu. 'Fark yaratsın' diye alınan ustaya 'layık' bir hareket. Penaltı atışının tekrarlanması doğru karar. Altay neredeyse altıpas çizgisine yaklaşmıştı. Ancak Fenerbahçeliler'in itirazı geçen hafta Emre'nin kaçırdığı penaltının tekrarlanmamasına.