Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'un konuğu olan Fenerbahçe sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç köşesinde karşılaşmayı değerlendirdi. Maç; kupanın ilk etabı olmasının ötesinde Ersun Yanal için; 'Kim, ne yapar?' sorusunun da cevabını taşıyordu. Öndeki dörtlüsü Fransızca konuşuyor ama oyunu tabelaya yazmakta da 'Fransız' kalıyordu. Belki de uzun zamandır beklenen 'ilkler' için, bu 45 ilaç olabilirdi. Yavan geçen 30 dakikadan sonra gole çok yaklaştıkları anlar oldu. Slimani'yi çok istekli, sürekli topu arayan olarak izliyorduk ama Fenerbahçe'nin sıfıra inmek gibi niyeti olmadı. Dikine pas üretemedikleri gibi, adam eksilterek dengeyi de bozamadılar. İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızıyı görmesi ile birlikte, maçın hikayesi de değişti.