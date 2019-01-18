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  • Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

son 16 turu ilk maçında 'un konuğu olan sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı. SABAH Spor yazarı köşesinde karşılaşmayı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 09:53
Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Maç; kupanın ilk etabı olmasının ötesinde Ersun Yanal için; "Kim, ne yapar?" sorusunun da cevabını taşıyordu.

Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Öndeki dörtlüsü Fransızca konuşuyor ama oyunu tabelaya yazmakta da "Fransız" kalıyordu.

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Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Belki de uzun zamandır beklenen "ilkler" için, bu 45 ilaç olabilirdi.

Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Yavan geçen 30 dakikadan sonra gole çok yaklaştıkları anlar oldu.

Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Slimani'yi çok istekli, sürekli topu arayan olarak izliyorduk ama 'nin sıfıra inmek gibi niyeti olmadı.

Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Dikine pas üretemedikleri gibi, adam eksilterek dengeyi de bozamadılar.

Gürcan Bilgiç, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızıyı görmesi ile birlikte, maçın hikayesi de değişti.

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