Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi? Hakan Ural sağlık durumu son gelişme!

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak.

Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.