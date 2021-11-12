Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?

Kanal D ekranlarına hafta içi her gün gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın sağlık durumu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk başta grip belirtileri olarak kendini gösteren sonrasında ise koronavirüs pozitife dönen Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında kendisinden açıklama geldi. Durumunun iyiye gittiğini ifade eden ünlü ismin Neler Oluyor Hayatta programına ne zaman geri döneceği de merak ediliyor. Peki; Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, yeni gelişme var mı? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?