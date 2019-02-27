Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gönderdiği füzeyle skoru 3-3'e getiren sarı lacivertli takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım, SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş kalecisi Karius'un da hakkını teslim etti: 'Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta.' 'Ancak sonradan televizyondan izlediğimde Karius'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım.' 'Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu.' 'Kadıköy'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu.' NORMALDE OYNAMAZDIM Attığı gol sonrasında sevinirken biraz tepkili gözüken Hasan yaptığı hareketle ilgili ise şunları söyledi: 'Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı.'