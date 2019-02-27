Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

- maçında gönderdiği füzeyle skoru 3-3'e getiren sarı lacivertli takımın sol beki , SABAH'a özel açıklamalar yaptı.

SABAH Spor galerileri
Giriş Tarihi: 27.02.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 12:31
Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golün sahibi Hasan Ali Kaldırım, kalecisi Karius'un da hakkını teslim etti:

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

"Ben vurduğum açıdan sanki kalecinin hatası var gibi görmüştüm ilk başta."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

"Ancak sonradan televizyondan izlediğimde Karius'un yapabilecek hiçbir şeyi olmadığını anladım."

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

"Top çok güzel yere gitmiş. O vuruşta yapacağı bir şey yoktu."

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

"Kadıköy'deki maçta bir şutum direkten dönmüştü. Bir tanesini Karius çıkarmıştı. Bu kez oldu. O da belki çok daha güzel oldu."

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

NORMALDE OYNAMAZDIM

Attığı gol sonrasında sevinirken biraz tepkili gözüken Hasan yaptığı hareketle ilgili ise şunları söyledi:

Hasan Ali: Karius’a kızmasınlar!

"Zenit maçında sırf ben hatalıymışım gibi eleştirenler oldu. Bu hareketler onlaraydı."

BİZE ULAŞIN