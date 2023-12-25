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Haberler Galeri Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 13:35

Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak olan Siyah Beyazlılar, Hatay'ı mağlup edip yara sarmak istiyor. Akdeniz temsilcisi ise 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. BJK maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle linki karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor, bu akşam Mersin Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Futbolseverlerin ''Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle ekranı…

Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Siyah Beyazlılar, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İşte Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı, 25 Aralık 2023 Pazartesi günü yani bugün Mersin Stadı'nda oynanacak.

Kritik karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği Hatayspor Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Hatayspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı maç izle ekranı ile Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın izle

İŞTE HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Matondo, Görkem, Bashiru, Aburjania, Dadashov, Strandeberg, Rivas.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Salih, Rebic, Muleka, Cenk.

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