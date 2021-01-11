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Haberler Galeri Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... "Çok açık penaltıydı!"

- maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... "Çok açık penaltıydı!"

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan - maçına damga vurdu! 24 yaşındaki golcü dün de 2 gole imzasını atarak Süper Lig'in en formda oyuncusu olduğunu adeta kanıtladı. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un Menemenspor'dan transfer ettiği Kamara'nın yerde kalmasıyla Hatayspor penaltı bekledi, oyunu devam ettirdi. 'dan da bir müdahale gelmedi ve maç 2-2 sona erdi. Hatayspor maçtan sonra 'Ellere VAR da bize yok mu?' paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 07:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 07:51
Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan - maçına damga vurdu! 24 yaşındaki golcü dün de 2 gole imzasını atarak Süper Lig'in en formda oyuncusu olduğunu adeta kanıtladı. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un Menemenspor'dan transfer ettiği Kamara'nın yerde kalmasıyla Hatayspor penaltı bekledi, oyunu devam ettirdi. 'dan da bir müdahale gelmedi ve maç 2-2 sona erdi. Hatayspor maçtan sonra 'Ellere VAR da bize yok mu?' paylaşımı yaptı.

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

AHMET ÇAKAR'DAN SON DAKİKADAKİ PENALTI YORUMU! "AÇIK BİR ŞEKİLDE..."

"Önce şunu söyleyeyim, 'ın birkaç oyuncusu hariç hepsi inanılmaz kötüydü. Özellikle defansta oynayan dörtlü, hele hele Welinton ve Vida Beşiktaş'taki en kötü maçlarını oynadılar. Başta garip şeyler oldu. Welinton topu rakibe veriyor, rakip gol pozisyonu yakalıyor, kaçıyor, 'pardon' diyor... 10 dakika sonra bu kez Vida rakibe bırakıyor topu, Hataylı oyuncu kaleci ile karşı karşıya kalıyor, bu sefer de Vida arkadaşlarına 'pardon' diyor..."

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Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Beşiktaşlı oyuncular defansif olarak çok kötüydü. İlk yarıda Aboubakar ile mükemmel bir gol bulmuş olsalar da hemen ardından iki tane gol yediler. Welinton hatalı, Vida hatalı, N'Sakala hatalı, kaleci Ersin hatalı... Allah'tan devrenin sonlarına doğru Larin çıktı da kafayla beraberliği yakaladı."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"İkinci yarı baskılı görünse de aslında fazla etkili olamadı. Hatay, tüm oyun planını kontratağa ve Beşiktaş defansının arkasına atacağı toplara bağlamış. Bunda da ilk yarı çok başarılı oldular, hatta ikinci yarı baskı altında kaldıklarında bu tür ataklarla pozisyon dahi buldular."

Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

"Aslında için dünkü oyuna ve takım savunması zafiyetine bakarsak 1 puan kötü değil. Ama hep söylüyorum, Türk hakemlerine asla güvenmiyorum. Geçen hafta son dakikada Kayseri'de N'Sakala topa vurduktan sonra rakibin darbesiyle penaltı kazandı."

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