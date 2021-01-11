Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran o pozisyonu yorumladı... Çok açık penaltıydı!

2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Hatayspor - Beşiktaş maçına Aaron Boupendza damga vurdu! 24 yaşındaki golcü dün de 2 gole imzasını atarak Süper Lig'in en formda oyuncusu olduğunu adeta kanıtladı. Maçın son dakikalarında Hatayspor'un Menemenspor'dan transfer ettiği Kamara'nın yerde kalmasıyla Hatayspor penaltı bekledi, Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi. VAR'dan da bir müdahale gelmedi ve maç 2-2 sona erdi. Hatayspor maçtan sonra 'Ellere VAR da bize yok mu?' paylaşımı yaptı.