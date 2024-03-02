Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
06:21
Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
Süper Lig 28. Haftada Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç için taraftarlar ekran başında yerini aldı. Maçın hakemi, canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i en çok araştırılanlar arasında. Peki; Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...