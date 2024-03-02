Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

İŞTE MAÇIN HAKEMİ



Hatayspor-Fenerbahçe maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Turgay Kaan Numanoğlu mücadelenin dördüncü hakemi olacak.