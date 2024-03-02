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Giriş Tarihi: 02.03.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 06:21

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

Süper Lig 28. Haftada Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç için taraftarlar ekran başında yerini aldı. Maçın hakemi, canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i en çok araştırılanlar arasında. Peki; Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbol takipçilerinin gündeminde. Türkiye Kupasında beklediğini bulamayan sarı lacivertliler Süper Lig'de yoluna devam ediyor. Maçın muhtemel 11'leri gündemde. İşte Hatayspor Fenerbahçe karşılaşmasında merak edilenler...

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 28. Hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

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Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi sarı lacivertlilerin karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i

İŞTE MAÇIN HAKEMİ

Hatayspor-Fenerbahçe maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Turgay Kaan Numanoğlu mücadelenin dördüncü hakemi olacak.

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