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Giriş Tarihi: 29.03.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 16:46

Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor'un önceki maçları ne oldu?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle spor müsabakaları durmuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi daha önceki açıklamasında "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi. Büyükekşi Hatayspor'un Süper Lig'den çekildiğini, Gaziantep FK'nın çekilmesi durumunda ligin 17 takımla devam edeceğini aktardı. Peki Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor'un önceki maçları ne oldu?

Hatayspor ve Gaziantepspor’un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor’un önceki maçları ne oldu?

Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçlarının iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi dolasıyla yaşam, eğitim, spor alanında pek çok etkinlik durdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Peki Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor'un önceki maçları ne oldu?

Hatayspor ve Gaziantepspor’un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor’un önceki maçları ne oldu?

HATAYSPOR VE GAZİANTEPSPOR'UN TÜM MAÇLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.

Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

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Hatayspor ve Gaziantepspor’un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor’un önceki maçları ne oldu?

HATAYSPOR VE GAZİANTEPSPOR'UN ÖNCEKİ MAÇLARI NE OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 ili etkiledi. Türkiye bir yandan felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan normale dönmeye çalışıyor.

Yaşanan felaket nedeniyle spor müsabaka maçları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol maçlarının başlama tarihini açıkladı.

TFF Başkanı, " "Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık." dedi.

Büyükekşi, ""Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmek planlarımız arasında." diye konuştu.

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