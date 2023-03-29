Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçlarının iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi dolasıyla yaşam, eğitim, spor alanında pek çok etkinlik durdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kulüplerin liglerden çekilme talebini kabul etti. Peki Hatayspor ve Gaziantepspor'un tüm maçları iptal edildi mi? Hatayspor ve Gaziantepspor'un önceki maçları ne oldu?