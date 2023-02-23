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Haberler Galeri BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:51

BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçını 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Basel'e konuk oluyor. Fırtına bu karşılaşmadan beraberlik veya galibiyetle ayrılırsa adını son 16 turunu yazdırmayı başaracak. Kritik karşılaşma öncesi, 'Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan, Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler yayınlandı. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte Basel Trabzonspor maçı saati ve yayın kanalı

BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

HAYDİ TRABZONSPOR! UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçını 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Basel'e konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi Basel Trabzonspor maçı yayın kanalı ve Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Trabzonspor maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor, Basel'e konuk olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Trabzonspor 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Trabzonspor, deplasmanda da rakibini mağlup edip bir üst tura çıkma hesapları yapıyor. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Basel ile Trabzonspor'un oynayacağı mücadele bu akşam saatler 23.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda?

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BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BASEL TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel ile Trabzonspor arasında St. Jakop Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00'da başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz…

Basel-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Basel: Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, Zeqir

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Abdullah Avcı'nın planı hızlı hücum

Fırtına'nın hocası, Akyazı'daki maçta olduğu gibi İsviçre'de de tüm Türkiye için oynayacaklarını öğrencilerine söyledi. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini ve insanların bir nebze olsun morale ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Abdullah Avcı, "Skor açısından avantajlıyız ancak yine kazanmalıyız. Kontrollü oynayacağız. Rakibin gole ihtiyacı var. Top bize geçtiğinde hücuma hızlı çıkacağız, direkt toplarla rakip kaleye gideceğiz. 90 dakika boyunca kesinlikle disiplinden kopmamalıyız. Basit hata istemiyorum. Takım savunmasına herkes yardım edecek" ifadelerini kullandı.

BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Hoca ilk peşinde

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Başarılı teknik adam, kulüp kariyerinde en son 2017 senesinde Başakşehir'in başında Bulgaristan'da Ludogorets'i yenmişti. Avcı, dış sahada toplamdaki 17 Avrupa maçında 1 kez kazanabildi.

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