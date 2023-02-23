BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Abdullah Avcı'nın planı hızlı hücum

Fırtına'nın hocası, Akyazı'daki maçta olduğu gibi İsviçre'de de tüm Türkiye için oynayacaklarını öğrencilerine söyledi. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini ve insanların bir nebze olsun morale ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Abdullah Avcı, "Skor açısından avantajlıyız ancak yine kazanmalıyız. Kontrollü oynayacağız. Rakibin gole ihtiyacı var. Top bize geçtiğinde hücuma hızlı çıkacağız, direkt toplarla rakip kaleye gideceğiz. 90 dakika boyunca kesinlikle disiplinden kopmamalıyız. Basit hata istemiyorum. Takım savunmasına herkes yardım edecek" ifadelerini kullandı.