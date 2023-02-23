BASEL TRABZONSPOR MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA? UEFA Konferans Ligi Basel Trabzonspor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçını 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Basel'e konuk oluyor. Fırtına bu karşılaşmadan beraberlik veya galibiyetle ayrılırsa adını son 16 turunu yazdırmayı başaracak. Kritik karşılaşma öncesi, 'Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan, Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler yayınlandı. Peki, Basel Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte Basel Trabzonspor maçı saati ve yayın kanalı