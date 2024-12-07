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Haberler Galeri Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:44

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

SON DAKİKA: Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Tarihte, iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncular bulunuyor. Mücadeleye saatler kala her iki takımda da forma giymiş futbolcuları sizler için derledik. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giymiş o futbolcular…

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Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

- Tayfur Havutçu

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Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

- Feyyaz Uçar

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

- Saffet Sancaklı

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

- Sergen Yalçın

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