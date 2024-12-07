Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
12:44
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...
SON DAKİKA: Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Tarihte, iki ezeli rakibin de formasını terletmiş önemli oyuncular bulunuyor. Mücadeleye saatler kala her iki takımda da forma giymiş futbolcuları sizler için derledik. İşte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giymiş o futbolcular…