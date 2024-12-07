Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular! Bu listede kimler var kimler. Bakalım kaç tanesini hatırlayacaksınız...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Rekabetin 100 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor. İşte son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular…