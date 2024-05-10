Giriş Tarihi: 10.05.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
18:51
Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham'ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geri dönüşe daha imza atan Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Bu eşleşme sonrası gözler Jude Bellingham'a çevrildi. Dortmund'an Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız bu eşleşme için çok özel itiraflarda bulunurken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde ise gündem oldu. İşte herkesin konuştuğu o madde...