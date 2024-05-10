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Haberler Galeri Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham'ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 18:51

Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham'ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir geri dönüşe daha imza atan Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Bu eşleşme sonrası gözler Jude Bellingham'a çevrildi. Dortmund'an Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız bu eşleşme için çok özel itiraflarda bulunurken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan bir madde ise gündem oldu. İşte herkesin konuştuğu o madde...

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Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, yine tarihi bir geri dönüşe imza atarak, Bayern Münih'i 1-0 geride olduğu maçta 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

JOSELU MAÇIN KAHRAMANI OLDU

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken 68. dakikada Alphonso Davies, Bayern'i öne geçirdi. Ancak hesaba katmadıkları bir isim vardı: Joselu…

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Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

FİNALİN ADI DORTMUND - REAL MADRİD OLDU

81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu. Böylece Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

ARDA GÜLER HİÇ SÜRE ALAMADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun- beyazlı takımda maçı yedek kulübesinde tamamladı. Milli futbolcumuz Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma şansı bulamadı.

Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'ndaki finalde Arda'lı Madrid, Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

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