Eşi benzeri görülmemiş sözleşme! Bellingham’ın kontratındaki flaş detay ortaya çıktı: Dortmund kaybederse...

FİNALİN ADI DORTMUND - REAL MADRİD OLDU

81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu. Böylece Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.