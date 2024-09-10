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Haberler Galeri Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:00

Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde dünya devleri yıldız isimleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim herkesi şaşırtan bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Avrupa'da transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldız isimler; Amerika, Türkiye, Brezilya, Arjantin gibi ülkeleri tercih ediyor. Son olarak Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği isim sürpriz bir tercihle Güney Amerika'ya gitti. İşte dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Joane Gadou - PSG > Salzburg
BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

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Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray > Benfica
BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro

Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Daniel Podence - Wolverhampton > Al-Shabab
BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Steven Bergwijn - Ajax > Al-Ittihad
BONSERVİS BEDELİ: 21 milyon Euro

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