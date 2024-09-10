Giriş Tarihi: 10.09.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
15:00
Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde dünya devleri yıldız isimleri birer birer açıklamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim herkesi şaşırtan bir transfere imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...