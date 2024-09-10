Herkesi şaşırtan transfer: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Avrupa'da transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldız isimler; Amerika, Türkiye, Brezilya, Arjantin gibi ülkeleri tercih ediyor. Son olarak Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği isim sürpriz bir tercihle Güney Amerika'ya gitti. İşte dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...