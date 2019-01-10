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  • Hıncal Uluç: "Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış"

: " adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış"

SABAH'ın usta yazarlarından , 'ın yıldız futbolcusu Younes 'nın Antalya kampındaki hazırlık maçında oyundan çıkarken sergilediği tepkiyi sert sözlerle eleştirdi.

Giriş Tarihi: 10.01.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 11:26
Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

Gomis'in komik bir paraya gönderilmesine izin veren, Serdar Aziz'i "Çalışma kültürümüz uyuşmuyor" diye şutlayan Fatih Hocam...

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

İki manevi evladı Feghouli ve 'ya rakip olmasınlar diye sanki, transfer bile yapmıyor..

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Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

Antalya kampına tek "Yeni" gitmedi. Ama haber geldi.

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

adlı küstah, Antalya kampını da dağıtmış.

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

Önce hakemle kavga.. Sonra kendisini kenara aldı diye Fatih Hocama tavırlar.. Eldiveni çıkarıp sahanın ortasına atmalar..

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

Kenara değil, soyunma odasına gitmeler. Takım otobüsünü beklemeden tek başına taksiyle otele dönmeler..

Hıncal Uluç: Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış

Serdar Aziz gibi milli takım göz bebeği bir oyuncu ile "Çalışma Kültürü" uyuşmayan Hocam!.

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