Hıncal Uluç: "Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da karıştırmış"

SABAH'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda'nın Antalya kampındaki hazırlık maçında oyundan çıkarken sergilediği tepkiyi sert sözlerle eleştirdi. Gomis'in komik bir paraya gönderilmesine izin veren, Serdar Aziz'i 'Çalışma kültürümüz uyuşmuyor' diye şutlayan Fatih Hocam... İki manevi evladı Feghouli ve Belhanda'ya rakip olmasınlar diye sanki, transfer bile yapmıyor.. Antalya kampına tek 'Yeni' gitmedi. Ama haber geldi. Belhanda adlı küstah, Antalya kampını da dağıtmış. Önce hakemle kavga.. Sonra kendisini kenara aldı diye Fatih Hocama tavırlar.. Eldiveni çıkarıp sahanın ortasına atmalar.. Kenara değil, soyunma odasına gitmeler. Takım otobüsünü beklemeden tek başına taksiyle otele dönmeler.. Serdar Aziz gibi milli takım göz bebeği bir oyuncu ile 'Çalışma Kültürü' uyuşmayan Hocam!.